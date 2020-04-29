Венедиктова не пришла на заседание по делу Гандзюк, потому что ей не обеспечили охрану, - нардеп Бобровская

29 апреля, 2020, 15:08

Генпрокурор Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, потому что ей не обеспечили безопасность

Об этом заявила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская во время заседания ВСК, передают "Буквы".

"Мы видим, что новый Офис генпрокурора избегает публичности по делам активистов. Это парадоксально, потому что активисты без публичности не обходятся - и именно поэтому часто страдают из-за этого. Запугивания, избиения, убийства активистов происходят еженедельно. Только час назад здесь неподалеку, под стенами Кабмина, полиция препятствовала деятельности журналиста и активиста Богдана Кутепова и сломала ему технику. Каких еще знаков не хватает, что у нас разворачивается полицейское государство? " - отметила нардеп.

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По ее словам, генпрокурор проигнорировала заседание комиссии якобы потому, что ей не могут обеспечить безопасность.

"Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады в 17 часов и мы ждем генпрокурора и главу Службы безопасности. А также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко. Мы впервые применим инструмент сбора показаний должностных лиц", - добавила Бобровская.

Кроме того, комиссия направляет письмо Президенту Владимиру Зеленскому о необходимости встречи с ним.

Напомним 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина.

После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокуроркы Ирины Венедиктовой и требовали ее отставки .

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