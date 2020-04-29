 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень

В Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень


фото: reuters
В Житомирской области 29 апреля от COVID-19 умерли двое мужчин 18 и 85 лет.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации в Facebook.

Оба покойных были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района. в первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза", - сообщили в ОГА.

Всего в области от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 10 пациентов, заболевших - 357 человек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать