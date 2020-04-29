В Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень

29 апреля, 2020, 13:52

В Житомирской области 29 апреля от COVID-19 умерли двое мужчин 18 и 85 лет.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации в Facebook.

Оба покойных были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района. в первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза", - сообщили в ОГА.

Всего в области от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 10 пациентов, заболевших - 357 человек.

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