В Запорожской области на майские праздники усилят карантин: закроют проезд к морю

29 апреля, 2020, 21:30

В Запорожской области усиливают противоэпидемические мероприятия в праздничные майские выходные: в курортных районах установят дополнительные КПП и закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря

Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

"Главам Бердянского, Приморского, Приазовской, Якимовской райгосадминистраций, Бердянском городском голове, городским, сельским и поселковым головам объединенных территориальных общин Запорожской области, которые имеют прибрежную территорию Азовского моря, совместно с территориальными отделами ГУ ЧП в Запорожской области в периоды 01-03 Мая и 09-11 мая необходимо: с 08.00 30 апреля до 08.00 4 мая и с 08.00 8 мая до 23.59 11 мая организовать функционирование дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, с целью недопущения въезда без необходимости граждан из других районов области и регионов страны. А именно: автодорога Т-0820 Акимовка-Кирилловка (въезд в село Лиманское Акимовского района со стороны пгт Акимовка) и перекресток улиц Курортная и морская м. Приморск ", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководству курортных районов поручено разработать четкий механизм осуществления проезда через КПП транспортными средствами, в частности, предусмотрев возможность предоставления разрешения на проезд: грузовых автомобилей для перевозки необходимых товаров; транспортных средств физических лиц, зарегистрированных проживают или имеют в собственности объекты недвижимости на территории определенных районов; транспортных средств физических лиц, работающих на стратегических объектах; лицам с инвалидностью, престарелых и другим социально незащищенным слоям населения в случае крайней необходимости; больным и при форс-мажорных обстоятельствах.

Региональная комиссия также рекомендует гражданам без необходимости не выходить на улицу. Работа общественного транспорта будет запрещена, кроме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 01-03 Мая и 09-11 мая.

Также поручено усилить контроль за запрета посещения населением парков, скверов, зон отдыха и тому подобное.

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