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Espreso.tvОбществоВ Украине в марте на 5,5% выросла средняя зарплата, - Госстат

В Украине в марте на 5,5% выросла средняя зарплата, - Госстат


фото: НБУ
Средняя зарплата в Украине в марте составила 11 446 грн в месяц - что на 599 грн больше, чем в феврале

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении (против марта 2019 г.) в соотношении средняя зарплата увеличилась на 11,8%, а за месяц - на 5,5%.

Отмечено, что в марте самые высокие зарплаты получали работники IT-отрасли: 23,3 тысячи грн в среднем в месяц. За месяц зарплаты IT-специалистов выросли на 24,9%.

В то же время маленькие зарплаты - у работников ресторанов и гостиниц: в среднем - 5648 грн в месяц. В марте их средняя зарплата упала на 23,8%.

Средняя зарплата у медиков в марте выросла на 7,8% - до 8056 грн в месяц, но остается одной из самых низких в Украине.

При этом самые высокие зарплаты получают жители Киева - в среднем почти 18 тысяч грн (за месяц выросли на 9,4%), а самые низкие зарплаты в Черновицкой области - в среднем 8285 грн в месяц (падение на 1,2%).

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