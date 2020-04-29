В Украине в марте на 5,5% выросла средняя зарплата, - Госстат
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В годовом измерении (против марта 2019 г.) в соотношении средняя зарплата увеличилась на 11,8%, а за месяц - на 5,5%.
Отмечено, что в марте самые высокие зарплаты получали работники IT-отрасли: 23,3 тысячи грн в среднем в месяц. За месяц зарплаты IT-специалистов выросли на 24,9%.
В то же время маленькие зарплаты - у работников ресторанов и гостиниц: в среднем - 5648 грн в месяц. В марте их средняя зарплата упала на 23,8%.
Средняя зарплата у медиков в марте выросла на 7,8% - до 8056 грн в месяц, но остается одной из самых низких в Украине.
При этом самые высокие зарплаты получают жители Киева - в среднем почти 18 тысяч грн (за месяц выросли на 9,4%), а самые низкие зарплаты в Черновицкой области - в среднем 8285 грн в месяц (падение на 1,2%).
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