В Тернопольской области от коронавируса умер священник, проводивший тайные богослужения во время карантина

29 апреля, 2020, 13:25

На Тернопольщине от коронавируса умер священник, который тайно проводил богослужения в частных домах верующих во время карантина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

"Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному - 67 лет, другому, священнику, - 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждениям всем священнослужителям района, тайно проводил службы в частных домах", - сообщил Кудлак.

По его словам, сейчас тщательно проверяют людей, которые имели контакт с священником, в некоторых из них уже взяты пробы для проведения анализов в областном лабораторном центре.

Напомним, 29 апреля Виталий Кличко сообщил, что в Киеве подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19.

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