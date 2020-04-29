В Тернопольской области от коронавируса умер священник, проводивший тайные богослужения во время карантина
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.
"Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному - 67 лет, другому, священнику, - 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждениям всем священнослужителям района, тайно проводил службы в частных домах", - сообщил Кудлак.
По его словам, сейчас тщательно проверяют людей, которые имели контакт с священником, в некоторых из них уже взяты пробы для проведения анализов в областном лабораторном центре.
- Напомним, 29 апреля Виталий Кличко сообщил, что в Киеве подтвердили 43 новых случая заболевания COVID-19.
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