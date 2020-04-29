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Espreso.tvОбществоВ Тернополе руководители рынков не будут открывать их до 11 мая

В Тернополе руководители рынков не будут открывать их до 11 мая


фото: 0352.ua
В Тернополе руководители рынков отказались открывать торговые точки в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Поэтому штаб по борьбе с COVID-19 принял решение не открывать рынки раньше 11 мая

Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с распространением коронавируса Facebook.

"Сегодня на заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не будут открывать ", - говорится в сообщении.

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