В Таджикистане запретили писать русские окончания в фамилиях в свидетельствах о рождении

29 апреля, 2020, 21:01

Парламент Таджикистана принял поправки к закону, согласно которым при регистрации имен новорожденных запрещено использовать суффиксы "ов", "ова", "ев", "ева" к фамилиям, а также соответствующие суффиксы к отчеству

Об этом сообщает пресс-служба парламента Таджикистана.

Отмечается, что поправки направлены на выполнение решения о регистрации граждан "согласно реестру таджикских национальных имен".

Следовательно, после вступления в силу этого закона при регистрации будет запрещено использовать в фамилиях и отчество окончания "вич", "ов", "ев", "ева", "овна".

Исключение могут быть только для представителей национальных меньшинств, также действие запрета не распространяется на тех, кто получил свидетельство с таким окончанием до вступления в силу этих поправок.

Остальные же гражданы Таджикистана должны использовать традиционные окончания, в частности "зод", "зода", "он", "ён", "духт", "пур", "фар".

Отметим, что до этого в Таджикистане рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилии и отчества детей.

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