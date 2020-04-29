В Таджикистане запретили писать русские окончания в фамилиях в свидетельствах о рождении
Об этом сообщает пресс-служба парламента Таджикистана.
Отмечается, что поправки направлены на выполнение решения о регистрации граждан "согласно реестру таджикских национальных имен".
Следовательно, после вступления в силу этого закона при регистрации будет запрещено использовать в фамилиях и отчество окончания "вич", "ов", "ев", "ева", "овна".
Исключение могут быть только для представителей национальных меньшинств, также действие запрета не распространяется на тех, кто получил свидетельство с таким окончанием до вступления в силу этих поправок.
Остальные же гражданы Таджикистана должны использовать традиционные окончания, в частности "зод", "зода", "он", "ён", "духт", "пур", "фар".
Отметим, что до этого в Таджикистане рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилии и отчества детей.
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