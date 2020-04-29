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Espreso.tvСпортВ Швейцарии закрыли дело против двукратного обладателя "Золотого мяча"

В Швейцарии закрыли дело против двукратного обладателя "Золотого мяча"


фото: Getty Images
Прокуратура Швейцарии закрыла дело против известного немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, которого обвиняли в коррупции

Об этом сообщает Sky Sports .

Судебное разбирательство по делу бывшего игрока и тренера сборной Германия Франца Беккенбауэра было прекращено без вынесения приговора по истечении срока давности.

В 2016 году Беккенбауэра, который занимал должность члена исполкома ФИФА обвинили в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств при продвижении заявки Германии на проведение чемпионата мира 2006 года.

Беккенбауэр в 2005 году якобы перевел бывшему чиновнику ФИФА Мохаммеда бин Хаммаму 8,4 млн фунтов. Бин Хаммам в результате был уличен в коррупции и отстранен от футбола.

Максимальный срок давности уголовных дел по обвинению в мошенничестве в Швейцарии составляет 15 лет, что означает, что местная судебная система больше не имеет права обвинять Беккенбауэра.

В ФИФА уже выразили сожаление из-за закрытия дела.

"ФИФА глубоко разочарована. Тот факт, что дело закрыто без всякого результата, очень беспокоит нас. Мы надеемся, что правда однажды откроется, и те, кто совершил противоправные действия, будут наказаны. Для ФИФА это дело не закрыто", - говорится в заявлении организации.

74-летний Франц Беккенбауэр в 1972 и 1976 годах становился обладателем "Золотого мяча". В составе "Баварии" он трижды выигрывал Кубок чемпионов. Со сборной Германии в 1972 году стал чемпионом Европы, а в 1974-м - выиграл чемпионат мира. В 1990 году Беккенбауэр привел национальную команду к победе на ЧМ в качестве тренера.

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