В Ровно из-за вспышки коронавируса среди медиков могут наказать главврача

29 апреля, 2020, 20:32

Завершено эпидрасследование в Ровенской областной больнице из-за большого количества случаев заболевания медиков COVID-19, есть предложение ОГА обратиться в облсовет о привлечении главного врача Ивана Зимы к административной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации

"В Ровенской областной клинической больнице завершено эпидрасследование относительно большого количества случаев заболевания медиков на COVID-19. Комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения к ответственности практически всех заместителей главного врача, причастных к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Относительно главного врача Ивана Зимы, есть предложение облгосадминистрации обратиться в областной совет о привлечении его к административной ответственности ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ОГА Виталий Коваль принял решение о производстве дисциплинарной ответственности в отношении начальника управления здравоохранения ОГА Олега Вивсянника, а также решение о возбуждении работы в самом управлении.

Речь идет о привлечении к ответственности всех должностных лиц, причастных к нарушению условий деятельности учреждения, в том числе заместителя начальника управления Игоря Добровольского.

Кроме этого, отмечается, что заболевание медиков в областной клинической больнице началось в конце марта, когда у 12 медработников был обнаружен коронавирус. Впоследствии было обнаружено еще 12 больных, а 23 апреля - 72 инфицированных.

Наибольшее количество инфицированного медицинского персонала зарегистрировано в областных центрах ортопедии, травматологии, вертебрологии - 50 человек.

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