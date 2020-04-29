В Минсоцполитики назвали, насколько увеличатся пенсии после индексации в мае

29 апреля, 2020, 15:05

Плановая индексация пенсий с 1 мая 2020 года коснется 8,4 млн из 11,3 млн украинских пенсионеров

Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Еспресо.TV

По ее словам, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен.

"Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен", - сказала она.

Как отметила министр, тем пенсионерам, которым пенсии исчислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, установленный минимальный гарантированный размер пенсий - не менее 2100 гривен.

"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - добавила министр.

Напомним, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составил 3082,98 грн).