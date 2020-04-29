 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель "Тойоты" во время разворота сбил мотоциклиста

В Киеве водитель "Тойоты" во время разворота сбил мотоциклиста

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоциклиста

Об этом сообщают Вартовии Еспресо.

По улице Гната Юры в Киеве водитель автомобиля Тойота начал разворот, не убедившись что нет других участников движения.

Водитель совершил столкновение с мотоциклистом. К счастью, мотоциклист не получил серьезных травм, кроме поцарапанного колена. От скорой медицинской помощи он отказался и ожидает следственно-оперативную группу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать