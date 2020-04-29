В Киеве водитель "Тойоты" во время разворота сбил мотоциклиста

29 апреля, 2020, 22:48

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоциклиста

Об этом сообщают Вартовии Еспресо.

По улице Гната Юры в Киеве водитель автомобиля Тойота начал разворот, не убедившись что нет других участников движения.

Водитель совершил столкновение с мотоциклистом. К счастью, мотоциклист не получил серьезных травм, кроме поцарапанного колена. От скорой медицинской помощи он отказался и ожидает следственно-оперативную группу.