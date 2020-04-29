В Киеве водитель "Тойоты" во время разворота сбил мотоциклиста
29 апреля, 2020, 22:48
В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоциклиста
Об этом сообщают Вартовии Еспресо.
По улице Гната Юры в Киеве водитель автомобиля Тойота начал разворот, не убедившись что нет других участников движения.
Водитель совершил столкновение с мотоциклистом. К счастью, мотоциклист не получил серьезных травм, кроме поцарапанного колена. От скорой медицинской помощи он отказался и ожидает следственно-оперативную группу.
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