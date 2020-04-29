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Espreso.tvОбществоВ Киеве подтвердили 1341 случай заболевания COVID-19 - Кличко

В Киеве подтвердили 1341 случай заболевания COVID-19 - Кличко


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко предоставил свежую информацию по заражению коронавирусом в городе

Об этом он сообщил на брифигу, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. 5 из них - медики. 1 случай за минувшие сутки летальный", - сказал Кличко.

За сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели - 21 женщина в возрасте 25-60 лет, девочка - 12 лет. 20 мужчин от 20 до 66 лет и 9-летний мальчик.

За минувшие сутки подтвердили диагноз в 2 монахов Киево-Печерской лавры.

"В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей. За последние 2 дня выписаны 5 киевлян. Всего в столице преодолели коронавирус 69 человек", - сказал Кличко.

 

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