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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области двум депутатам сельсовета объявили о подозрении за проведение "референдума" ДНР ""

В Донецкой области двум депутатам сельсовета объявили о подозрении за проведение "референдума" ДНР ""


фото: reuters
В Донецкой области следователи СБУ сообщили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум депутатам Мироновского поселкового совета

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в апреле 2014 года депутаты приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума о государственной самостоятельности ДНР".

"Во время внеочередной сессии поселкового совета они вопреки законодательству Украины проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления", - говорится в сообщении.

Квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее по материалам СБУ к 6 годам заключения приговорен один из организаторов псевдореферендума в Донецкой области - главы Мироновского поселкового совета.

Еще 4 депутатам сельсовета сообщено о подозрении.

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