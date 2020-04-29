В Донецкой области двум депутатам сельсовета объявили о подозрении за проведение "референдума" ДНР ""
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, в апреле 2014 года депутаты приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума о государственной самостоятельности ДНР".
"Во время внеочередной сессии поселкового совета они вопреки законодательству Украины проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления", - говорится в сообщении.
Квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее по материалам СБУ к 6 годам заключения приговорен один из организаторов псевдореферендума в Донецкой области - главы Мироновского поселкового совета.
Еще 4 депутатам сельсовета сообщено о подозрении.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-