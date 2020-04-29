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Espreso.tvОбществоВ Днепропетровской области зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом

В Днепропетровской области зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом

В Днепропетровской области за день было зафиксировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация.

По данным облгосадминистрации, сегодня заболевания коронавирус лабораторно подтвердили у 11 жителей Днепра, трех жителей Кривого Рога, а также по одному случаю зафиксировали в Каменском и Днепровском районе.

Отмечается, что всего в области было зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. При этом уже 17 пациентов выздоровели от заболевания COVID-19.

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