В Днепропетровской области зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом
29 апреля, 2020, 21:53
В Днепропетровской области за день было зафиксировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация.
По данным облгосадминистрации, сегодня заболевания коронавирус лабораторно подтвердили у 11 жителей Днепра, трех жителей Кривого Рога, а также по одному случаю зафиксировали в Каменском и Днепровском районе.
Отмечается, что всего в области было зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. При этом уже 17 пациентов выздоровели от заболевания COVID-19.
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