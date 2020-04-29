В Днепре на домах людей с подозрением на COVID-19 развесили предупреждения

29 апреля, 2020, 08:45

В Днепре на домах, в которых проживают госпиализованные с подозрением на коронавирус, развесили соответствующие объявления

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные мэрии Днепра.

В пресс-службе мэрии сообщили, что объявление развесили на около 150 домах города. Также в горсовете представили интерактивную карту с обозначениями мест, где выявлены случаи инфекции. В мэрии объяснили, что подъезды домов, где живут люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще других, а остальных жителей обеспечат антисептиками.

Между тем фотографии объявлений появились в соцсетях.

Юрист правозащитной группы "Сич" Виталия Серебрянская называет такие объявления на подъездах домов нарушением прав человека. По ее словам, если инфекция действительно несет общественную опасность, то обработка отдельных персональных данных может осуществляться без согласия человека для предотвращения распространения болезни, но доступ к данным должен предоставляться только ограниченному кругу лиц.

"Этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять эти данные для общественности. В подъездах люди часто друг друга знают и человека вычислить несложно. Мы советуем людям, если они чувствуют дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или полиции", - сказала Серебрянская.

В то же время Днепровский юрист Андрей Верба считает, что об обнародовании персональных данных речь не идет, поскольку в открытках нет фамилии, имени и отчества человека, его даты рождения и тому подобное.

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