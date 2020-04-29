В бригаде "Холодный Яр" рассказали о погибшем 28 апреля в ООС

29 апреля, 2020, 15:37

28 апреля, в зоне проведения ООС в Луганской области, в результате обстрела погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Лисин

Об этом сообщила страница 93-й ОМБР "Холодный Яр" в Facebook.

"На Луганщине во время обстрела снова погиб наш боец - солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда", - рассказали в бригаде.

Лисин был родом из села Горькое на Гуляйпольщине, что в Запорожье. 30 марта ему исполнилось 30 лет.

У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида, и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться.

Собратья вспоминают погибшего спокойным и добрым, говорят - хотел восстановить родительский дом, где в пожаре погибли мать с отцом.

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