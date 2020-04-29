 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Боснии резко возросло число больных коронавирусом после ослабления карантина

В Боснии резко возросло число больных коронавирусом после ослабления карантина

В Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина

Об этом сообщает Reuters .

По словам чиновников, за прошедшие 24 часа было подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом и 2 смерти от болезни, по сравнению с 20 случаями за предыдущие сутки и 49 случаями в понедельник. Общее количество инфицированных возросло до 1677, из них 67 - умерли.

Читайте также: Польша ослабляет карантин - открывает ТЦ, гостиницы и детсады

Отмечается, что за последние сутки только в автономной Республике Сербской было выявлено 49 новых случаев.

В связи с ростом новых случаев, чиновники призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски, несмотря на ослабление карантина.

"Мы понимаем, что увидим новые пики и тенденции заболевания, но мы должны вернуться к нормальной жизни", - заявил помощник министра здравоохранения Боснии и Герцеговины Горан Черкез.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать