В Боснии резко возросло число больных коронавирусом после ослабления карантина

29 апреля, 2020, 18:21

В Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после ослабления карантина

Об этом сообщает Reuters .

По словам чиновников, за прошедшие 24 часа было подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом и 2 смерти от болезни, по сравнению с 20 случаями за предыдущие сутки и 49 случаями в понедельник. Общее количество инфицированных возросло до 1677, из них 67 - умерли.

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Отмечается, что за последние сутки только в автономной Республике Сербской было выявлено 49 новых случаев.

В связи с ростом новых случаев, чиновники призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски, несмотря на ослабление карантина.

"Мы понимаем, что увидим новые пики и тенденции заболевания, но мы должны вернуться к нормальной жизни", - заявил помощник министра здравоохранения Боснии и Герцеговины Горан Черкез.