Умер бывший защитник сборной Франции по футболу

29 апреля, 2020, 17:45

Во французском Финистерре скончался бывший защитник сборной Франции по футболу Луи Кардье

Об этом сообщает lequipe.fr .

О причинах смерти 77-летнего Кардье информации пока нет.

В футболе француз дебютировал в 1963-м году, его первым клубом стал "Ренн", где он провел десять сезонов, сыграл 283 матча и забил 3 мяча. В "Ренне" он дважды, в 1965-м и 1971-м годах, выигрывал Кубок Франции.

В июне 1965 года Луи Кардье дебютировал за сборную Франции, в товарищеском матче против Аргентины (0: 0). Футболист провел 6 матчей за национальную команду. Его последний матч состоялся 3 июня 1967 года против СССР (2: 4).

Завершил профессиональную игровую карьеру в любительском "Берне" в 1978-м году.