Умер бывший защитник сборной Франции по футболу
29 апреля, 2020, 17:45
Во французском Финистерре скончался бывший защитник сборной Франции по футболу Луи Кардье
Об этом сообщает lequipe.fr .
О причинах смерти 77-летнего Кардье информации пока нет.
В футболе француз дебютировал в 1963-м году, его первым клубом стал "Ренн", где он провел десять сезонов, сыграл 283 матча и забил 3 мяча. В "Ренне" он дважды, в 1965-м и 1971-м годах, выигрывал Кубок Франции.
В июне 1965 года Луи Кардье дебютировал за сборную Франции, в товарищеском матче против Аргентины (0: 0). Футболист провел 6 матчей за национальную команду. Его последний матч состоялся 3 июня 1967 года против СССР (2: 4).
Завершил профессиональную игровую карьеру в любительском "Берне" в 1978-м году.
- Напомним, 27 апреля во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен, который выводил клуб в финал Кубка чемпионов.
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