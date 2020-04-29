Укрзализныця за год увеличила чистую прибыль в почти 15 раз

29 апреля, 2020, 15:38

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн по сравнению с 203, 850 млн грн в 2018 году

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Согласно финотчетности компании, EBITDA Укрзализныци за 2019 год выросла на 6% по сравнению с прошлым годом - до 17,3 млрд грн.

При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозки грузов и пассажиров, в 2019 году составили 82,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость кредитов Укрзализныци, обеспеченных правительством Украины, составляет 2,48 млрд грн (3,9 млрд грн в 2018 году).

Компенсации ведущему управленческому персоналу (правление компании в составе 7 человек и наблюдательный совет в составе семи человек) состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и, по данным УЗ, достигли 71,417 млн грн - членам правления (39,654 млн грн в 2018 г. и 43,425 млн грн - членам наблюдательного совета (19,141 млн грн в 2018 г.)

За 2019 год возмещение за перевозку льготных категорий граждан, которое должно быть выплачено из государственного и местных бюджетов, составило 113, 418 млн грн.

По состоянию на 31 декабря 2019 Укрзализныця насчитала обязательства по дивидендам в размере 749, 205 млн грн, подлежащих уплате в 2020 году после утверждения общим собранием акционеров.

В компании также сообщили, что в течение 2019 была погашена 60% основной суммы ($ 300 млн) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.