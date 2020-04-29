Туризм остался без внимания власти, - Синютка

29 апреля, 2020, 14:08

Народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка прислали совместное депутатское обращение к премьер-министру Шмыгалю по поводу развитию туризма после пандемии

Об этом нардеп Синютка сообщил на своей странице в Фейсбук.

Как отмечает депутат, из-за пандемии коронавируса больше всего пострадал туризм. Понимая это, в мире и Европе ищут пути решения проблемы. Так, 27 апреля представители правительств 27 стран Европейского Союза, ответственные за развитие туризма в своей стране, встретились на совместной видеоконференции, по результатам которой были достигнуты договоренности скоординировать усилия и совместно выработать шаги для восстановления отрасли.

Сейчас туризм обеспечивает 10% ВВП Европейского Союза, от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции, в сфере туризма задействовано 12% трудоспособного населения. Восстановление туристической отрасли имеет важное значение как для экономики Европейского Союза в целом, так и отдельной страны. Учитывая это, по информации исполнительного директора Европейской туристической комиссии, Европейский Союз выделит 375 млрд евро на восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса, в частности 255 млрд будет выделено правительствам для помощи туристическому сектору своих стран и почти 120 млрд - предпринимателям и компаниям, которые понесли убытки, для возможности продолжить работу.

Также отдельные страны ищут способы и решения вернуть туристов. Так, греческие власти рассматривают возможность введения так называемого "паспорта здоровья", который подтвердит, что человек не болеет коронавирусом и может свободно передвигаться. В отдельных регионах Италии планируют сделать бесплатными посещение музеев и компенсировать 50% стоимости перелета для туристов. В Турции планируют уже в мае сосредоточиться на внутреннем туризме, а общественные места и памятники архитектуры переоборудовать в соответствии с требованиями социального дистанцирования.

Как отмечает Олег Синютка, "Европа готовится активно воевать за возвращение туристов, а в Украине пока нет никакой информации о планах правительства по стимулированию развития туристической отрасли в Украине и ее восстановлению после снятия карантина. В декабре прошлого года было создано Государственное агентство развития туризма, в марте назначили главу агентства, но на сегодня отсутствует какая-либо информация о деятельности новосозданного органа. Создается впечатление, что туризм остался без внимания правительства".

Он отмечает, что это подтверждает и тот факт, что согласно последним изменениям в Государственный бюджет Украины на 2020 год средств на финансирование бюджетной программы "Развитие туристического потенциала" не предусмотрено вообще, так же как и отсутствуют финансирование деятельности указанного выше агентства или какие-либо расходы на поддержку туристической отрасли.

"Однако туризм является такой же важной отраслью экономики для Украины, как и для других стран Европейского Союза. Только во Львове около 20% жителей работают в туристической сфере. Доход в бюджет города от туризма в прошлом году составил около 200 млн грн, а в целом расходы туристов во Львове прошлого года составляли около 21 млрд грн. Альтернативных путей покрытия дефицита местного бюджета из-за потерь в туристической отрасли пока нет, а проблема остается актуальной для многих украинских городов, поэтому требует скорейшего реагирования со стороны правительства", - отмечает Синютка.

Он сообщает, что направил депутатское обращение к правительству, "так как сейчас никому неизвестно, как власть собирается спасать туристическую отрасль".

"Здесь речь даже не о материальной поддержке, как в Евросоюзе, проблема в том, что в Украине вообще отсутствует целостное видение, что делать с туристической отраслью в условиях кризиса. Поэтому хочу призвать к дискуссии широкий круг лиц, ведь действовать нужно уже сегодня", - акцентирует Синютка.