Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с французским писателем-фантастом
Об этом пишет Кременчугский Телеграф .
Речь идет о случае, произошедшем 6 марта у центральной проходной Крюковского вагоностроительного завода. Житель города устроил одиночный пикет. Говорил, что слова на плакате - не оскорбление, а сравнение с писателем-фантастом Ивом Гандон. В тот же день на человека составили протокол. Написанные слова расценили как нецензурную лексику.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Пояснил, что имел целью не обидеть кого-то, а сравнить фразы и выражения с фантастическими историями французского писателя-фантаста. Сделал плакат лично, чтобы привлечь к себе внимание президента Украины, который с рабочим визитом должен был приехать в КВСЗ, написал зеленой краской "ЗЕ ГАН ДОН" и сверху отметил зеленым фломастером "ст.15 Конституции Украины", что означало, что в Украине цензура запрещена. Обидеть никого не хотел и не собирался.
В итоге суд признал кременчужанина виновным и наложил 51 гривну штрафа. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления.
- Ив Гандон - французский писатель-фантаст. Окончил литературный факультет Сорбонны.
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