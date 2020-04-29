Стерненко заявил, что новый прокурор будет фабриковать его дело по приказу Венедиктовой

29 апреля, 2020, 17:49

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что по информации его источников, генпрокурор Ирина Венедиктова поручила уничтожить доказательства его самообороны и сфабриковать новые о нападении

Об этом общественный активист Сергей Стерненко написал в Telegram.

"По информации из моих источников внутри ОГПУ, генпрокурор Венедиктова, не имея законных оснований организовать попытку меня посадить, дала команду на фабрикацию материалов производства против меня", - заявил активист.

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Он добавил, что именно для этого в его деле сменили старшего группы прокуроров с Радионова на Бозовуляка.

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По его мнению, Бозовуляк будет пытаться уничтожить доказательства по самообороне и сфабриковать "доказательства" о нападении Стерненко на тех, кто совершил на него покушение.