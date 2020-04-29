Степанов назвал вопросы нардепов о закупке биозащиты "манипуляциями", из-за которых 20% больных - среди медработников

29 апреля, 2020, 15:03

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал вопросы нардепов о закупке биологической защиты врачей и аппаратов ИВЛ "манипуляциями"

Об этом Степанов заявил на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

Поэтому нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что Минздрав имеет конфликт с Госпредприятием из медицинских закупок костюмов. А также поинтересовался "через кого будет осуществляться закупка аппаратов ИВЛ на сумму 100 млн грн".

Глава Минздрава Степанов отметил, что Госпредприятие с медзакупок не нашло соответствующие костюмы биологической защиты и предложило костюмы художника.

"Во-первых, вы манипулируете, уважаемый депутат. Они не находили костюмы биологической защиты, которые нам были нужны. Они находили костюмы художника. А мы не закупали костюмы художника. Во-вторых, то, что касается закупки, в том числе аппаратов ИВЛ или средств индивидуальной защиты, они будут происходить в рамках действующего законодательства через уполномоченные на то компании, которые должны закупать эти вещи. Никакой конфликтной ситуации, по крайней мере в Минздраве, ни с кем не существует ", - сказал Степанов.

В свою очередь нардеп фракции "Голос" Ольга Стефанишина обвинила Минздрав в перерасходе госсредств и запланированной закупке средств защиты дороже рыночной цены. А также поинтересовалась "как будут закупаться аппараты ИВЛ".

Министр здравоохранения назвал вопрос нардепов о закупке биологической защиты врачей "манипуляциями".

"У нас 20% больных среди медработников именно из-за таких манипуляций, которые вы сейчас делаете. Я еще раз подчеркиваю, что закупка тех костюмов, о которых вы говорите, что они были закуплены в два раза дешевле, были закуплены костюмы художника. Мне кажется, что ни один человек в этом зале и вообще зритель в состоянии отличить костюм маляра, что это разные вещи с костюмом биологической защиты, во-первых. Во-вторых, по закупке через международные организации, у нас не было еще закупки через международные организации. Единственное, что мы уже получила через международные организации - это респираторы. По цене € 5, 41 цент, если мне не изменяет память. То, что касается аппаратов ИВЛ, ориентировочная цена, которую нам дает украинский производитель, составляет менее 500 тыс. грн. Закупка будет происходить через ГП, которые есть в подчинении органа управления Минздрава, но закупка будет происходить в рамках законодательства с соблюдением всех процедур ", - подчеркнул Степанов.

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Напомним, Благотворительный фонд закупил защитные костюмы украинского производства за 215 грн / штука, в то время, как в МОЗ приобрели костюмы в Китае за 488 грн / штука.

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