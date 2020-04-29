Содействие контрразведке СБУ: Зеленский изменил положение указа об Антитеррористическом центре

29 апреля, 2020, 09:42

Об этом говорится в указе №159/2020.

В частности, Зеленский дополнил положения о деятельности Антитеррористического центра пунктом, который предусматривает содействие органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Кроме того, президент уменьшил количество заместителей руководителя Антитеррористического центра с четырех до двух.

"Руководитель центра имеет первого заместителя и заместителя, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей главой Службы безопасности Украины по представлению руководителя центра. Первый заместитель и заместитель руководителя Центра назначаются из числа сотрудников Службы безопасности Украины. Заместитель руководителя Центра по должности является начальником штаба Центра" , - говорится в указе.

Отмечается, что штаб будет способствовать органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности; осуществлять в установленном порядке самопредставительство интересов центра в судах Украины через заместителя начальника штаба Центра, который направляет работу юридического подразделения штаба, и сотрудников юридического подразделения штаба.

Кроме того, штаб будет обеспечивать научное, организационное, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности центра.

Зеленский также изменил формулировку некоторых функций координационных групп Антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины. В частности, Глава государства определил, что такие группы разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий; определяют потребность в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям.