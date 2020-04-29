Сенат Румынии отклонил проект венгерской автономии

29 апреля, 2020, 17:52

В среду, 29 апреля, Сенат Румынии не поддержал проект о создании автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии

Об этом сообщает Romania Insider.

За это решение после двухчасовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Документ, который был инициирован Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получила своего президента сроком на четыре года. Венгерский язык должен стать официальным и использоваться в государственных учреждениях; предполагалось свободное использование символики венгерской нации".

Обсуждение проекта стало в стране темой №1 после того, как он вступил в силу по процедуре "молчаливого согласия" палаты депутатов. 25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

В том, что о проекте "забыли", Национальная либеральная партия начала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия скрыто договорилась о "молчаливом одобрении" с Демократическим союзом венгров Румынии.

"Этот нормативный акт прошел при "молчаливом одобрениеи", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

Правительство Румынии выступало против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Секеи - одна из этнографических групп, которая составляет венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 000 секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.