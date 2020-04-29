С экс-президента "Укрстроя" Микитася взыскали 30 млн грн залога

29 апреля, 2020, 19:49

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога, внесенного бывшим президентом "Укрстроя" Максимом Микитасем по делу о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрстроя" Максима Микитася. Суд отказал прокурору САП в применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее суд взыскал 35 млн грн залога с "короля контрабанды" за нарушение обязательств во время действия меры пресечения.

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