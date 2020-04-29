Россияне на Донбассе применили тяжелую артиллерию, погиб боец ООС. Потери оккупантов - 2 боевика

29 апреля, 2020, 07:29

Во вторник, 28 апреля, российские войска 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, а также минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били по украинским позициям неподалеку Каменки с 82-мм миномета, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного захватчики обстреливали из ручного противотанкового гранатомета.

Возле Павлополя противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне трижды нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Крымское, выпустив из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск 30 мин калибра 120-мм. Кроме того, враг применил гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитниках Хутора Свободный российские войска дважды били из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82-мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Вечером оккупанты вели огонь по украинским позициям неподалеку Зайцевого из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные отвечали огнем.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в этом случае не открывали, соблюдая режим тишины.

В результате вражеских обстрелов 28 апреля погиб один украинский военный.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

С начала суток 29 апреля по состоянию на 7:00 российские военные дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции возле Верхнеторецкого, а из 82-мм минометов бил рядом с Новотошковским.

В результате этих обстрелов потерь среди бойцов ООС не зафиксировано.

Украинские военные дали врагу огневой ответ.