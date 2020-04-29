"Российская игра в слова": Вятрович заявил, что ГБР оговаривает его перед обществом

29 апреля, 2020, 10:40

Народный депутат Владимир Вятрович отреагировал на заявление Госбюро расследований о том, что он во время допроса "не ответил на вопрос, потому что не помнит"

Об этом он написал в Facebook.

Вятрович заявил, что шел на допрос в ГБР, чтобы помочь следователю выяснить вопрос организации Международного форума, посвященного Голодомору, и выяснить, хочет ли ГБР разобраться в этом деле.

"Первое задание выполнил в течение не более чем часового допроса. Второе прояснилось через несколько часов после этого: ГБР не интересует кто, как и зачем организовал форум. Их интересует дискредитация - меня, Института национальной памяти, Голодомора", - написал депутат.

По его словам, отсутствующий на допросе представитель ГБР Арманов сообщил СМИ, якобы он "не ответил на вопрос, потому что не помнит".

"Даже трудно квалифицировать такое заявление. Это, наверное, можно было бы назвать раскрытием тайны следствия, если бы не было откровенной ложью", - заявил Вятрович.

Он назвал эту ситуацию на российской игрой в слова.

"Заявление Арманова позволило в итоге выйти на информационную арену главным инициаторам "дела" - Бужанскому и Портнову, которые молчали после первой волны информационных сообщений о завершении допроса. Началась игра в слова, ради которой это все и провоцировалось: Голодомор - фуршет, национальная память - "Вятрович забыл", Революция Достоинства - массовые беспорядки (это уже из дела Тани Черновол)", - сказал депутат.

Вятрович заявил, что Россия любит такие "игры".

"Каждое важное слово/понятие выбить противоположным. То, что вызывает уважение, почет - сделать отвратительным и недостойным", - подытожил он.