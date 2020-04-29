"Нет другого пути, кроме введения обязательной накопительной пенсионной системы", - Минсоцполитики

29 апреля, 2020, 12:22

В Украине нужно ввести обязательную накопительную пенсионную систему для обеспечения минимальных социальных стандартов пенсионного обеспечения

Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

28 апреля министерство представило свое видение модели работы обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения во время заседания рабочей группы при комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады.

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова подчеркнула, что модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (Госфискальная служба и Пенсионный фонд) и частных институтах (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования.

"Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент сменять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее экс-министр социальной политики Украины Юлия Соколовская отметила, что для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине еще рано .

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Согласно им, пенсия 70% украинских пенсионеров не превышает 3000 грн .

Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.