"Нет другого пути, кроме введения обязательной накопительной пенсионной системы", - Минсоцполитики
Об этом заявили в Министерстве социальной политики.
28 апреля министерство представило свое видение модели работы обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения во время заседания рабочей группы при комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады.
Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова подчеркнула, что модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (Госфискальная служба и Пенсионный фонд) и частных институтах (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования.
"Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент сменять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее экс-министр социальной политики Украины Юлия Соколовская отметила, что для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине еще рано .
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Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Согласно им, пенсия 70% украинских пенсионеров не превышает 3000 грн .
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Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.
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