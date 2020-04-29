"Европейская Солидарность" будет голосовать за банковский закон, чтобы спасти страну от дефолта - Княжицкий

29 апреля, 2020, 15:40

"Европейская Солидарность" будет голосовать за "антиколомойский" закон, чтобы Украина могла получить деньги от Международного валютного фонда

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в эфире 5 канала.

"На этой внеочередной сессии мы должны голосовать систему рассмотрения этого законопроекта, чтобы уже на следующей проголосовать за него. Мы, например, не голосовали за изменения в регламент, которые противоречат Конституции. У владельцев ПриватБанка бывших или иных банков открываются все возможности для того, чтобы подать впоследствии в суд и выиграть все эти процессы. Они уже, можно сказать, своего добились, как бы мы там не проголосовали ", - сказал Княжицкий.

"Думаю, что много таких нелогичных вещей еще будет, мы очевидно будем голосовать, потому что не видим, как Украина может прожить без денег МВФ после пандемии с пустым бюджетом, нам просто нужно не развалиться, а сохранить страну. Поэтому с этой целью мы будем за этот законопроект голосовать", - добавил депутат.

Он также считает, что должен быть обязательно рассмотрен законопроект "Европейской Солидарности" о страховании медиков.

"Повестка дня достаточно пуста для внеочередной сессии - ряд ратификаций, несколько законопроектов нужных о врачах, но опять же законопроект "Европейской Солидарности" я не увидел в этом списке. А мы предлагали выплачивать серьезные деньги тем врачам, которые заболели из-за того, что были инфицированные коронавирусом. Этого законопроекта мы там не увидели, а остальное все довольно пусто. Это вообще все выглядит цирком ", - подчеркнул Княжицкий.