Предприниматель, которого СБУ задержала за экспорта самодельных масок, отправлял их за границу до запрета правительством, - Синицын

29 апреля, 2020, 14:37

Частный предприниматель собственноручно изготавливал маски для отправки за границу. СБУ задержала партию и отрапортовала о преступлении, хотя Кабмин не запрещал такие операции в тот момент

Об этом сообщил блогер и волонтер Роман Синицын в Facebook.

"Маски мы с женой частично сшили своими руками, а частично я купил у местного предпринимателя", - передал волонтер слова малого предпринимателя Артема Бородина.

"Документы на них у меня есть. Через "Укрпочту" отправил их заказчикам 6 апреля. На тот момент действовал запрет на продажу и пересылку за границу только медицинских масок. Самодельные маски запретили вывозить только 15 апреля, а мои посылки задержали 9-го и отправили на экспертизу. Результаты экспертизы до вчерашнего дня не было. Я был приглашен в СБУ и дал все объяснения почти сразу после 9 апреля. А вчера я из СМИ узнал о заявлении СБУ", - отметил предприниматель.

По его словам, общее количество масок менее 1500, а не 3000, как в отчете. Отправлялись они разным покупателям от одной до 15 штук по разным адресам в европейские страны и США.

Артем Бородин также отметил, что очень хочет узнать в суде, какие именно законы он нарушил.

Синицын отметил, что именно о "прекращении незаконной деятельности" Артема Бородина вчера рапортовал сайт СБУ и официальные аккаунты в соцсетях.

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