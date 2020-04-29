Правительство запустит программу кредитов для бизнеса под госгарантии

29 апреля, 2020, 14:44

Кабинет министров запустит программу кредитов предпринимателям под государственные гарантии

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба.

"Правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство ", - сказал Шмыгаль.

"Важно, чтобы бизнес беспрепятственно имел возможность получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса", - добавил он.

Отметим, для этого предложенные правительством законодательные изменения должна поддержать Верховная Рада.