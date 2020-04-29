Правительство назначило нового руководителя Госаудитслужбы

29 апреля, 2020, 16:53

Экс-заместитель министра финансов правительства Гончарука Геннадий Плис назначен главой Государственной аудиторской службы

Решение о назначении Кабинет Министров Украины принял на заседании 29 апреля.

Известно, что Геннадий Плис до этого работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.

С августа 2014 года Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финансового контроля КГГА.

С января 2016 по декабрь 2017 работал первым заместителем главы КГГА.