Правительство назначило нового руководителя Госаудитслужбы
Решение о назначении Кабинет Министров Украины принял на заседании 29 апреля.
Известно, что Геннадий Плис до этого работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.
В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.
С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.
С августа 2014 года Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финансового контроля КГГА.
С января 2016 по декабрь 2017 работал первым заместителем главы КГГА.
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