Полиция сфальсифицировала уголовное дело по масштабному схрону с оружием в Донецкой области, - СМИ

29 апреля, 2020, 22:56

Военная прокуратура и Нацполиция Донецкой области на базе 3-го полка спецназ в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело об обнаружении масштабного схрона с оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Офис генпрокурора заявил о выявлении масштабного схрона с оружием - БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов.

"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц", - заявили в ОГП.

Источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ рассказали Цензор.НЕТ, что сегодня произошло.

Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели описание всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверенные документы.



"Обыск начали через два месяца, после того, как мы заняли этот объект и находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полная ложь, причем легко проверяется", - отметили в 3 -м полку спецназа.



Глава УДА Дмитрий Ярош подтвердил данную информацию Цензор.НЕТ.

"Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, здесь якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат ", - сказал он.

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