Петиция к Зеленского о передаче Киево-Печерской лавры в ПЦУ набрала нужное количество голосов

29 апреля, 2020, 14:10

29 апреля петиция о расторжении договора аренды Киево-Печерского монастыря между государством и УПЦ МП и передаче его ПЦУ набрала 25 тыс. голосов

По состоянию на 14:00 29 апреля петицию подписали 25 тыс. 150 человек, передает Еспресо.TV .

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате о соединение трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины", - говорится в тексте петиции, размещенной на сайте президента 15 апреля Алексеем Кравчуком.

Автор считает, что УПЦ МП не является автокефальной церковью в Украине.

"Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", - отметил он.

Кравчук привел примеры того, как митрополит Онуфрий высказывался о том, что Голодомор Украина получила "за гордыню" и называл войну с Россией "братским кровопролитием". Также он вспомнил, что иерархи УПЦ МП присутствовали на "Дне воссоединения Крыма с Россией" в 2016 году.

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