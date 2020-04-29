Парламент Румынии приступил к созданию противоречивой венгерской автономии. Правительство против

29 апреля, 2020, 13:50

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии

Об этом сообщает румынский сайт Ziua news .

"Принятие по молчаливой процедуре законопроекта об автономии Секейского края является скрытой политической торговлей между PSD (Социал-демократическая партия, - ред.) И UDMR (Демократический союз венгров Румынии, - ред.). Это не первый раз, когда в парламенте Румынии PSD играет в игру UDMR, ставя интересы партии над национальными интересами. Полная ответственность за молчаливое одобрение этого территориального распада Румынии возлагается на токсическое большинство PSD и его союзников в руководстве Палаты депутатов, воспользовавшихся пасхальным периодом и ограниченной деятельностью парламента, чтобы не ставить окончательный проект на окончательное голосование. Вот как действует токсичное большинство, когда оно хочет принять законопроект секретно", - заявил руководитель фракции Национальной либеральной партии Флорин Роман.

Как отмечается, законопроект об автономии Секейского края был принят Палатой депутатов путем молчаливого одобрения, и он перейдет на рассмотрение в Сенат, который является органом, принимающим решение по этому делу.

Инициатором законопроекта выступил Демократический союз венгров Румынии.

Правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Депутаты административной комиссии вынесли отрицательное заключение по законопроекту.

Он предусматривает, что Секейский край станет автономным регионом с правосубъектностью. В его состав должны войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

Автономия края, принятая законом, выносится на референдум его граждан.

Законопроектом также предлагается, чтобы региональную автономию осуществляли совет местного самоуправления, региональная государственная администрация, а также предназначенная ею комиссия по вопросам самоуправления.

Автономия будет иметь президента. Кроме того, предполагается, что венгерский язык в Секейском крае станет официальным. Также автономия будет иметь "символику венгерской нации".

Как известно, Секейская земля - непризнанная национально-территориальная автономия секеев - субэтнических групп, что составляет венгерскую национальное меньшинство на территории современной республики Румыния. Провозглашена 5 сентября 2009 г. представителями населения и местных властей уездов Северной Трансильвании.

С 1990-х годов среди секеев активно развернулось движение за автономную Секейскую землю в составе Румынии, которая юридически является унитарным государством.