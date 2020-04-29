Обладатель "Золотого мяча" заявил о намерении стать тренером "Реала"

29 апреля, 2020, 14:17

Главный тренер китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро мечтает возглавить мадридский "Реал"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Каннаваро считает, что каждый тренер должен стремиться к карьерному росту.

"Если вы хотите быть тренером, вы должны стремиться к самому высшему. А самая высокая точка для тренера - это" Реал ", сборная Италии или другой большой европейский клуб. Я работаю, чтобы в один день возглавить такой клуб, как "Реал ". Я тренер , который просит игроков играть вперед, тренер, который просит их быть интенсивными с мячом и без мяча ", - сказал итальянец.

В период с 2006-го по 2009 год Фабио Каннаваро выступал за мадридский "Реал", где провел 118 матчей и забил 1 гол. В 2006-м итальянец победил в финале ЧМ сборную Франции того же года Каннаваро получил "Золотой мяч".