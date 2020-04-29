Ничего не закрыто, это была пиар-акция, - Береза снял видео из-под ресторана Тищенко "Велюр"
Соответствующим видео Борислав Береза поделился в соцсетях.
"Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли ... вход на летнюю террасу, который и так был закрыт", - отметил он в комментарии к видео.
"А вход в ресторан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", - добавил он.
Напомним, 29 апреля экс-нардеп Олег Ляшко снял видео, на котором заявил, что замуровывает ресторан "Велюр".
На видео Береза демонстрирует два входа в ресторан, расположенные рядом, один из которых открыт.
"Интерес был в шоу, а не в том, чтобы закрыть по настоящему", - прокомментировал Береза действия Олега Ляшко.
- Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
- Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
- Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.
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