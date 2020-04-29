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Espreso.tvОбществоНичего не закрыто, это была пиар-акция, - Береза снял видео из-под ресторана Тищенко "Велюр"

Ничего не закрыто, это была пиар-акция, - Береза снял видео из-под ресторана Тищенко "Велюр"


фото: fb
Экс-нардеп Борислав Береза показал на видео, что Олег Ляшко "замуровал" только один вход на террасу ресторана "Велюр" Николая Тищенко, который, по словам журналистов, работал для депутатов в карантин

Соответствующим видео Борислав Береза поделился в соцсетях.

"Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли ... вход на летнюю террасу, который и так был закрыт", - отметил он в комментарии к видео.

"А вход в ресторан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", - добавил он.

Напомним, 29 апреля экс-нардеп Олег Ляшко снял видео, на котором заявил, что замуровывает ресторан "Велюр".

На видео Береза демонстрирует два входа в ресторан, расположенные рядом, один из которых открыт.

"Интерес был в шоу, а не в том, чтобы закрыть по настоящему", - прокомментировал Береза действия Олега Ляшко.

  • Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
  • Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
  • Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.
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