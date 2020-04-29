Ничего не закрыто, это была пиар-акция, - Береза снял видео из-под ресторана Тищенко "Велюр"

29 апреля, 2020, 15:53

Соответствующим видео Борислав Береза поделился в соцсетях.

"Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли ... вход на летнюю террасу, который и так был закрыт", - отметил он в комментарии к видео.

"А вход в ресторан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", - добавил он.

Напомним, 29 апреля экс-нардеп Олег Ляшко снял видео, на котором заявил, что замуровывает ресторан "Велюр".

На видео Береза демонстрирует два входа в ресторан, расположенные рядом, один из которых открыт.

"Интерес был в шоу, а не в том, чтобы закрыть по настоящему", - прокомментировал Береза действия Олега Ляшко.