Названа ориентировочная дата завершения пандемии коронавируса, - исследование
Об этом свидетельствуют расчеты на портале Data-Driven Innovation Lab, где смоделирована ситуация с вирусом в мире и в каждой стране отдельно.
В исследовании отмечается, что Украина до 17 мая преодолеет 97% всех случаев заболевания, до 25 мая - 99%, а до 2 июля - 100%.
Прогноз по Украине
В мире, по предварительным прогнозам, окончание пандемии ожидается к 8 июля 2020 года. При этом 97% всех случаев заболевания состоится 30 мая, 99% - 16 июня и 100% - 1 декабря.
Мировой прогноз
Добавим, что прогноз ученых основан на данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.
Отметим, что на сайте указано предупреждение, что все данные предоставлены только для образовательных и исследовательских целей и могут содержать ошибки. Данная модель не учитывает сложные и разнородные реалии всех стран.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус