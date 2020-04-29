Названа ориентировочная дата завершения пандемии коронавируса, - исследование

29 апреля, 2020, 10:42

В Украине эпидемия коронавируса COVID-19, возможно, закончится до 8 июня 2020 года

Об этом свидетельствуют расчеты на портале Data-Driven Innovation Lab, где смоделирована ситуация с вирусом в мире и в каждой стране отдельно.

В исследовании отмечается, что Украина до 17 мая преодолеет 97% всех случаев заболевания, до 25 мая - 99%, а до 2 июля - 100%.

Прогноз по Украине

В мире, по предварительным прогнозам, окончание пандемии ожидается к 8 июля 2020 года. При этом 97% всех случаев заболевания состоится 30 мая, 99% - 16 июня и 100% - 1 декабря.

Мировой прогноз

Добавим, что прогноз ученых основан на данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Отметим, что на сайте указано предупреждение, что все данные предоставлены только для образовательных и исследовательских целей и могут содержать ошибки. Данная модель не учитывает сложные и разнородные реалии всех стран.