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Espreso.tvОбществоНафтогаз получил более 63 млрд чистой прибыли. 95% этой суммы пойдет в бюджет

Нафтогаз получил более 63 млрд чистой прибыли. 95% этой суммы пойдет в бюджет


фото: rbc.ua
По итогам 2019 года НАК Нафтогаз Украины получил 63,3 млрд грн чистой прибыли

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании, обнародованной пресс-службой НАК.

Отметим, 95% от этой прибыли Нафтогаз должен перечислить государству в виде дивидендов.

Еще 100,6 млрд грн Нафтогаз уже заплатил в бюджет в 2019 году в виде налогов.

Большую часть чистой прибыли Нафтогаза за 2019 год составляет полученная компенсация от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, которую российский газовый монополист согласился выплатить в конце 2019 году в рамках договоренностей о продлении транзита российского газа через Украину.

В целом Нафтогаз получил от Газпрома $2,9 млрд, или 68 млрд грн (в эквиваленте по курсу на ту дату). Из этой суммы в бюджет уже заплатили 12,2 миллиарда гривень налога на прибыль и планируют заплатить 48,2 миллиарда гривень дивидендов. Таким образом доля выплаты Газпрома в дивидендах Нафтогаза составляет около 80%.

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