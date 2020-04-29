Нафтогаз получил более 63 млрд чистой прибыли. 95% этой суммы пойдет в бюджет

29 апреля, 2020, 10:34

По итогам 2019 года НАК Нафтогаз Украины получил 63,3 млрд грн чистой прибыли

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании, обнародованной пресс-службой НАК.

Отметим, 95% от этой прибыли Нафтогаз должен перечислить государству в виде дивидендов.

Еще 100,6 млрд грн Нафтогаз уже заплатил в бюджет в 2019 году в виде налогов.

Большую часть чистой прибыли Нафтогаза за 2019 год составляет полученная компенсация от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, которую российский газовый монополист согласился выплатить в конце 2019 году в рамках договоренностей о продлении транзита российского газа через Украину.

В целом Нафтогаз получил от Газпрома $2,9 млрд, или 68 млрд грн (в эквиваленте по курсу на ту дату). Из этой суммы в бюджет уже заплатили 12,2 миллиарда гривень налога на прибыль и планируют заплатить 48,2 миллиарда гривень дивидендов. Таким образом доля выплаты Газпрома в дивидендах Нафтогаза составляет около 80%.