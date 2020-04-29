На президента Словении и министров хотят завести дело: собирались группой более 5 человек
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Внепарламентская политическая сила обвиняет высших государственных чиновников в совершении преступления, поскольку они находились в группе, насчитывавшей более пяти человек и не придерживались необходимого безопасного расстояния. Также было возбуждено запрет на передвижение граждан за пределы муниципалитетов.
Нарушения были зафиксированы 15 апреля во время посещения президентом и членами правительства 72-й бригады словенской армии и государственной границы.
Глава МВД уже извинился за свои действия, но жалобщиков это не устроило. Как отметил в комментарии журналистам лидер социалистов Taдей Tрчек, министр Хойс своим поведением дает общественности понять, что правила, выполнение которых он требует от граждан, не касаются его самого.
"Как объяснить гражданам, которых штрафует полиция, что они должны уплатить штраф, а он как министр внутренних дел, подает иск в суд, извиняется и остается безнаказанным", - говорит Трчек.
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