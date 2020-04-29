На Киевщине СБУ разоблачила подпольное производство дезинфекторов, которые поставляли военным

29 апреля, 2020, 15:49

В Киевской области военная контрразведка Службы безопасности Украины выявила масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБ Украины установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины. Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий было обнаружено оборудование для изготовления и розлива антисептического раствора, а также более 13 тонн спиртовой смеси.

"Во время санкционированных следственных действий по месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.

Фото: сайт СБУ0

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