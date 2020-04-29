На Херсонщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса
29 апреля, 2020, 15:48
В Херсонской области зафиксировали вторую смерть вследствие заражения коронавирусом, мужчина находился в тяжелом состоянии
Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Виктор Короленко, передает РБК-Украина .
По его словам, основная причина смерти - инсульт. Мужчина лечился в хирургическом отделении, находился в тяжелом состоянии в реанимации. Более суток он пробыл в коме.
Медики консультировались с московскими специалистами, но сегодня с утра при проведении медицинских манипуляций мужчина умер.
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