На Херсонщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса

29 апреля, 2020, 15:48

В Херсонской области зафиксировали вторую смерть вследствие заражения коронавирусом, мужчина находился в тяжелом состоянии

Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Виктор Короленко, передает РБК-Украина .

По его словам, основная причина смерти - инсульт. Мужчина лечился в хирургическом отделении, находился в тяжелом состоянии в реанимации. Более суток он пробыл в коме.

Медики консультировались с московскими специалистами, но сегодня с утра при проведении медицинских манипуляций мужчина умер.

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