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Espreso.tvОбществоНа Бали в отеле нашли мертвыми двух украинцев

На Бали в отеле нашли мертвыми двух украинцев


фото: reuters
На курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. В настоящее время проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших ", - сказал Погорельцев.

По его словам, факт смерти соотечественников подтвердила местная полиция.

Предварительно, результаты тестов будут известны 3 мая. В случае отрицательного результата на коронавирус, будет проведена аутопсия для установления причин смерти украинцев.

Погорельцев добавил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле.

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