Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд от продажи гособлигаций после месяца перерыва
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Министерство финансов предложило инвесторам ценные бумаги, номинированные в гривни со сроком обращения три месяца и долларовые бумаги со сроком обращения шесть и девять месяцев.
По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено:
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по гривневым облигациям - 5,377 млрд грн (средневзвешенная ставка доходности - 11,24%);
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по ОВГЗ в долларах - в эквиваленте 4,455 млрд грн ($53,3 млн по шестимесячным бумагам с доходностью 3,29% и $111,1 млн по девятимесячным бумагам с доходностью 3,5%).
Всего в госбюджет привлечено 9,832 млрд грн.
Ставки на этот раз были выше, чем на предыдущих аукционах. Напомним, с марта на аукционах по шестимесячным гривневым бумагами средневзвешенная ставка составила 9,9%. Ставка по шестимесячным ОВГЗ в долларах выросла до 3,3% годовых по сравнению с 3% на предыдущем аукционе 24 марта по трехмесячным бумагам. По девятимесячным бумагам Минфин отказался от повышения ставки до 5% годовых, сохранив ставку на уровне 3,5% годовых.
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Напомним, до этого Министерство финансов Украины 21 апреля отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа четвертый раз подряд.
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