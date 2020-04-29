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Espreso.tvСпортМиланские клубы начали борьбу за 21-летнего бомбардира

Миланские клубы начали борьбу за 21-летнего бомбардира


фото: Getty Images
Форвард французского "Лилля" Виктор Осимген входит в сферу интересов итальянских "Милана" и "Интера"

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По информации источника, ранее миланские уже интересовались нигерийским форвардом, когда он выступал за бельгийский "Шарлеруа".

21-летний Виктор Осимген в текущем сезоне провел 38 матчей за "Лилль", забил 18 мячей и отдал 6 результативных передачах.

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