Миланские клубы начали борьбу за 21-летнего бомбардира

29 апреля, 2020, 21:18

Форвард французского "Лилля" Виктор Осимген входит в сферу интересов итальянских "Милана" и "Интера"

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По информации источника, ранее миланские уже интересовались нигерийским форвардом, когда он выступал за бельгийский "Шарлеруа".

21-летний Виктор Осимген в текущем сезоне провел 38 матчей за "Лилль", забил 18 мячей и отдал 6 результативных передачах.