Миланские клубы начали борьбу за 21-летнего бомбардира
29 апреля, 2020, 21:18
Форвард французского "Лилля" Виктор Осимген входит в сферу интересов итальянских "Милана" и "Интера"
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
По информации источника, ранее миланские уже интересовались нигерийским форвардом, когда он выступал за бельгийский "Шарлеруа".
21-летний Виктор Осимген в текущем сезоне провел 38 матчей за "Лилль", забил 18 мячей и отдал 6 результативных передачах.
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