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Espreso.tvОбществоМонета в 10 грн введут в обращение в июне, - НБУ

Монета в 10 грн введут в обращение в июне, - НБУ


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины с 3 июня введет в обращение монеты номиналом в 10 гривень, которые должны заменить купюру

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Отмечают, что это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, что продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривень завершит этот процесс.

Добавляют, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

"С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривень. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналом 10 гривень могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года ", - пишут в сообщении.

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