Ким Чен Ын в обычном режиме правит КНДР, - разведка Южной Кореи

29 апреля, 2020, 11:16

Военные и разведывательные органы Южной Кореи считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын управляет страной в обычном режиме, несмотря на слухи о его проблемах со здоровьем

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

"В ответ на вопрос некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР Министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын руководит страной, как обычно", - цитирует агентство своих источников.

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Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.