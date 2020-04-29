Ким Чен Ын в обычном режиме правит КНДР, - разведка Южной Кореи
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.
"В ответ на вопрос некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР Министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын руководит страной, как обычно", - цитирует агентство своих источников.
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Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР.
15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.
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