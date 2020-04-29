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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня продолжает укрепление

Курс валют: гривня продолжает укрепление


фото: reuters
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни к доллару 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля официальный курс установлен на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,43 гривни за евро. По состоянию на 24 апреля курс был 29,42 гривни.

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