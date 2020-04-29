Курс валют: гривня продолжает укрепление

29 апреля, 2020, 09:24

Ульяна Букатюк

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни к доллару 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля официальный курс установлен на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,43 гривни за евро. По состоянию на 24 апреля курс был 29,42 гривни.