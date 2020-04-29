Команда Милевского пропустила 4 мяча, но вышла в финал Кубка Беларуси

29 апреля, 2020, 20:20

Во втором полуфинальном матче Кубка Беларуси по футболу Брестское "Динамо" проиграло солигорскому "Шахтеру" со счетом 4: 2, но по сумме двух матчей прошло в финал

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Артем Милевский провел на футбольном поле 54 минут, после чего был заменен. Другие украинские футболисты Евгений Хачериди и Александр Нойок участие в матче не принимали.

В другой полуфинальной встрече за путевку в финал соревнуются БАТЭ и "Славия".

Кубок Беларуси

1/2 финала, 29 апреля

Шахтер - Динамо 4: 2 (первый матч 0: 2)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Подстрелов, 74 - Савицкий, 19, Гордейчук, 38

Напомним, 18 апреля Евгений Хачереди заработал красную карточку и пенальти, который привел к поражению брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу.

19 апреля СМИ сообщили, что "Динамо" из Бреста решило расторгнуть контракт с Хачереди, который был удален в матче чемпионата Беларуси и якобы пытался побить арбитра.

21 апреля Евгений Хачереди извинился за удаление в чемпионате Беларуси.