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Espreso.tvСпортКоманда Милевского пропустила 4 мяча, но вышла в финал Кубка Беларуси

Команда Милевского пропустила 4 мяча, но вышла в финал Кубка Беларуси


фото: dynamo-brest.by
Во втором полуфинальном матче Кубка Беларуси по футболу Брестское "Динамо" проиграло солигорскому "Шахтеру" со счетом 4: 2, но по сумме двух матчей прошло в финал

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Артем Милевский провел на футбольном поле 54 минут, после чего был заменен. Другие украинские футболисты Евгений Хачериди и Александр Нойок участие в матче не принимали.

В другой полуфинальной встрече за путевку в финал соревнуются БАТЭ и "Славия".

Кубок Беларуси

1/2 финала, 29 апреля

Шахтер - Динамо 4: 2 (первый матч 0: 2)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Подстрелов, 74 - Савицкий, 19, Гордейчук, 38

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